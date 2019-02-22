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وأشار بو صعب إلى أنه على من يطلق معلومات تسيء للجيش توخي الحذر".
إلا أن السفيرة السويسرية في لبنان أكدت في حديث أجرته معها قناة "LBCI" اللبنانية اتخاذ الحكومة السويسرية قرارا بمنع بيع الأسلحة إلى لبنان.
من جهته، أوضح الجيش اللبناني للقناة أنه لم يشتر يوما أية قطعة سلاح من سويسرا كما أنه لم يتلق منها أية هبة عسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يرد على أنباء رفض سويسرا تسليم شحنة أسلحة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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