السعوديون يحتفون بـ"سور السعودية الجديد"... ووزير عربي يدخل على الخط

وشارك في الاحتفاء بولي العهد السعودي وزيارته إلى سور الصين العظيم، الأمير حمد بن عبد الرحمن آل سعود، الذي وصف محمد بن سلمان بأنه "سور السعودية وحصنه المنيع"، وأنه أيضا "قائد التغيير وعراب الرؤية".

كما نشر وزير خارجية البحرين الشيخ، خالد بن أحمد آل خليفة، صورة لولي العهد السعودي، فوق سور الصين العظيم، وغرد قائلا "للصين سور ومحمد لنا سور"؛ ووصف ولي العهد السعودي بأنه "سور شامخ لا يطاله معتد".

​وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد زار أمس الخميس "سور الصين العظيم"، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى بكين ضمن جولة آسيوية شملت أيضا باكستان والهند.