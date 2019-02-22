"سور السعودية العظيم" في ضيافة سور الصين

اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: ألقاب عديدة أطلقها المغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بعد الصور التي نُشرت له خلال زيارته سور الصين العظيم.

الأمير محمد بن سلمان الذي وصل الى الصين صباح الخميس ضمن جولته الاسيوية التي شملت باكستان، والهند، افتتح جولته الصينية بزيارة سور الصين العظيم يرافقه سفير بكين لدى الرياض لي هوان شي.

سور السعودية والعرب

ومع انتشار صور ولي العهد السعودي، بادر المغردون على تويتر الى مشاركة الصور وارفقوها بتعليقات وصفوا فيها الأمير محمد بن سلمان، بأنه "سور السعودية العظيم، وسور الوطن والعرب العظيم".

أبرز التغريدات

وكان من ابرز المشاركين بالتعليقات وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد الذي نشر على حسابه على تويتر صورة لولي العهد السعودي يظهر خلفه صور الصين العظيم وارفقها بتعليق كتب فيه " للصين سورٍ ومحمد لنا سور.. عالي الشموخ ما يطاله معتدي".

أما الكاتب سلمان الدوسري فغرد بالقول "سور الوطن…فوق سور الصين العظيم".

وبدوره كتب الصحافي أمجد طه "عندما التقى سور العرب العظيم بسور الصين".

وتفاعل عشرات الآلاف من المغردين مع صور الأمير محمد واعادوا نشرها مرفقة بهاشتاغ #ولي_العهد_في_الصين".

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى بكين صباح الخميس في زيارة رسمية تستمر يومين إلى الصين، وكان في استقبال لدى وصوله المطار نائب رئيس المجلس الاستشاري والسياسي في جمهورية الصين الشعبية خي لي فونغ، وسفير السعودية لدى الصين تركي الماضي، والسفير الصيني لدى المملكة لي هوا شين، وعدد من المسؤولين.

