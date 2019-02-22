الان تتابع تويتر تدعو المستخدمين إلى تجربة ميزات المحادثة الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

دعت تويتر جميع المستخدمين لاختبار ميزات المحادثة الجديدة المرتقبة ومشاهدة كيفية عرض الردود، بالتسجيل في برنامجها التجريبي الجديد “twttr”، في إطار مساهمتها لتحسين المحادثات لتكون أسهل في المتابعة.

وأوضحت الشركة أنها ستتلقى الطلبات من أي شخص يرغب في تجربتها بالتسجيل عبر الرابط الخاص، ويمكن الانضمام إلى برنامج اختبار النموذج الأولي للمحادثة في تويتر لمعرفة ما تبدو عليه التغييرات المقترحة.

ويهدف التصميم الجديد إلى تسهيل رؤية المزيد مما يقوله الناس، وتتبع مختلف المواضيع التي تتفرع عن المحادثة الرئيسية، كما تقول الشركة.

ويجعل الشكل الجديد المستدير للردود سلسلة التغريدات تبدو وكأنها رسائل نصية، بعد إزاحة الردود، ما يمنحها مظهراً أقرب لمواضيع منصة Reddit من ناحية إدارة المحادثات، إذ تظهر ردود المتابعين باللون الأزرق، وردود المغرد الأصلي باللون الرمادي.

وتجرب تويتر الجهود الرامية إلى إلغاء التركيز على أرقام المشاركة والتفاعل، بإخفاء عدد مرات إبداء الإعجاب وإعادة التغريد على الرد، حتى ينقر أحد المستخدمين عليه، إلى جانب خيارات المشاركة والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالتغريدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزات كلها في المراحل الأولى من التطوير، وأكدت الشركة أنه من المرجح أن تتغير هذه الميزات بناءً على ملاحظات المستخدمين، وقالت إن الإصدار العام لهذه الميزات لن يكون قبل أشهر عدة.