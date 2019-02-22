شكرا لقرائتكم بوادر حلحلة بين حزبي بارزاني وطالباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - عمر ستار | منذ 5 ساعات في 22 فبراير 2019 - اخر تحديث في 21 فبراير 2019 / 22:05

أعلن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، بقيادة عائلة الرئيس العراقي السباق جلال طالباني، تراجعه عن اتفاقاته مع الـ «حزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، حول تشكيل حكومة الاقليم الجديدة، واكد أنه سيبدأ جولة جديدة من المفاوضات.



وكان برلمان اقليم كردستان عقد الاثنين الماضي جلسته الاولى، منذ الانتخابات المحلية في أيلول (سبتمبر) الماضي، اختار فيها فالا ابراهيم رئيسة له وهيمن هوارمي نائباً ومنى قهوجي سكرتيراً، وهم جميعاً اعضاء في حزب بارزاني ما ولد موجة استياء واسعة بين صفوف القوى والاحزاب السياسية الكردية.

واتهم نائب الأمين العام لحزب «الاتحاد» كوسرت رسول علي، في تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام الكردية «الديموقراطي يتعامل مع الإتحاد بروح انتقامية، بسبب ذهاب منصب رئاسة الجمهورية الى حزبه، من خلال عقد اجتماع البرلمان الكردستاني من دون مشاركة كتلة الاتحاد الوطني»، وأشار الى أن «الاتحاد قبل بنتائج انتخابات البرلمان الكردستاني من اجل حماية وحدة صف الشعب الكردي، وان الحزبين قوتان رئيستان، ووجود موقفين متناقضين بينهما سيضر الطرفين». وأكد أن «أي قوة سياسية لا تستطيع كسر الاتحاد او تهميشه»، وتعهد بـ «عدم المساومة».

وأفاد الناطق باسم الاتحاد شيخ لطيف شيخ عمر، عقب اجتماع موسع عقده المكتب السياسي للحزب، بأن «الاتحاد سيدخل جولة جديدة من المفاوضات بعد اختيار رئاسة برلمان كردستان وما أعقبها من احداث. سنبدأ من الأول مرة أخرى». وأوضح «عند المفاوضات على المناصب مرة اخرى سيكون لنا حديث آخر وموقف مختلف عن الجولة الاولى السابقة». ولفت الى ان «المرحلة التي نمر بها مرحلة جديدة خاصة بعد اختيار رئيس البرلمان من دون الاتحاد الوطني الكردستاني»، وأضاف: «سيكون لدينا طرح مغاير في ما يخص الرئاسات خلال جولات المفاوضات المقبلة».

وقال عضو برلمان إقليم كردستان من «الديمقراطي»، ريبوار بابكه يي، ان «الحزب يواصل حواره مع قادة الاتحاد الوطني بخصوص عودته إلى البرلمان ومنحه حق رئاسته». مؤكداً ان «الحوار هو العامل الرئيس في عودة العلاقات مجدداً بين الديموقراطي والاتحاد». وتابع أن «خطوات تشكيل الحكومة ستتضح معالمها في قابل الايام ونرجح عودة أعضاء الاتحاد الوطني قريباً».