شكرا لقرائتكم اللجنة العربية لحقوق الإنسان تقر استراتيجيتها وترفعها لقمة تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 5 ساعات في 22 فبراير 2019 - اخر تحديث في 22 فبراير 2019 / 00:36

اختتمت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة أعمال الدورة 45 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة رئيس اللجنة أسامة الذويخ، ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء.



وقال الذويخ في تصريحات عقب الختام أول من امس إن «اللجنة رحبت بانضمام كل من جمهورية مصر العربية وموريتانيا إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتم حض الدول العربية التي وقعت على الميثاق ولم تصادق بعد إلى سرعة المصادقة، كما دعت اللجنة البرلمان العربي إلى حض البرلمانات الوطنية العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق لاستكمال الإجراءات اللازمة

للمصادقة عليه».

وأشار الذويخ إلى أن اللجنة أصدرت العديد من التوصيات في ما يخص التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، حيث كلفت الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك للعمل مع الدول للتعبير عن رفض وإدانة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والعمل لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين. وأضاف: «إن اللجنة أشادت بخطة التحرك في شأن تنفيذ «إعلان الكويت» الصادر عن المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل لاتفاقية حقوق الطفل، والتي تتضمن عدداً من المحاور السياسية والقانونية والإعلامية والتنموية، إضافة إلى تعزيز دور البرلمان العربي للإسهام في تنفيذ هذه الخطة، ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لوضع إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة للجهات والكيانات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب التحرك لدى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في شأن البلاغات المقدمة من دولة فلسطين.

وأضاف أن اللجنة أقرت مشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، كما تم إقرار مشروع الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتم رفع هذين المشروعين إلى مجلس الجامعة العربية في دورته الوزارية العادية الشهر المقبل، تمهيداً لعرضهما على القمة العربية المقبلة في تونس نهاية آذار (مارس) 2019.