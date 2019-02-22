شكرا لقرائتكم المجلس الدستوري اللبناني يبطل نيابة ديما جمالي "المستقبل": نشعر بعملية غدر سياسية استهدفت الحريري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 22 فبراير 2019 - اخر تحديث في 21 فبراير 2019 / 21:56

بعد ثمانية أشهر من تقديم الطعون النيابية وبأكثرية سبعة من اعضائه، ومعارضة ثلاثة أبطل المجلس الدستوري اللبناني، نيابة عضو كتلة "المستقبل" ديما جمالي، استنادا الى العيوب التي شابت انتخابات هذا المقعد، ولا سيما قلم قرصيطا الذي جرى العبث ببياناته فقرر المجلس ابطال نتيجته ليتضاءل الفارق بين جمالي والطاعن طه ناجي الى 7 من 100 ألف، وبالتالي أعلن رئيس ​المجلس الدستوري​ ​عصام سليمان إعلان المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا على ان تجرى الانتخابات لملئه خلال شهرين من تاريخ اعلان هذا القرار، في دائرة طرابلس لوحدها، وفقا لنظام الاقتراع الأكثري". ورد المجلس طعوناً انتخابية "لغياب الدلائل الحسية".



وأكد سليمان​ في مؤتمر صحافي، أن "في ما خص الطعون المقدمة بنتائج ​الانتخابات النيابية​، قلنا اننا لن نتباطأ ولكن لن ننتسرع في البت بها لاننا ندرك مدى حجم الصعوبات التي كانت ستواجهنا بفضل نظام انتخابي جديد لم يألفه اللبنانيون من قبل وهو النظام الاكثر تعقيدا في الانظمة الانتخابية في العالم وهو خلق المنافسة بين مرشحي اللائحة الواحدة ما فتح الباب واسعا امام تقديم الطعون فضلا عن قلة الخبرة للمشرفين على العملية الانتخابية واستخدام الكومبيوتر للمرة الاولى في فرز النتائج"، مشددا على "اننا لم نكتف بتطبيق المبدأ القائل بان البينة هي على من ادعى، نظرا لان الطاعن ليس بمقدوره الحصول على الاثباتات بينما الجهة المشرفة على الانتخابات ملزمة بتقديم هذه الاثباتات الى المجلس الدستوري والتجاوزات المشار اليها في الطعون بلغت 200 وبعض الطعون شابها الغموض وقد جرى الاستماع لكبار المسؤولين عن اجراء الانتخابات في وزارة الداخلية ورؤساء اقلام اقتراع والقوى الامنية كما الشركة التي اجرت البرمجة على نظام الكومبيوتر لفرز النتائج وشمل التدقيق محاضر ونتائج اقتراع غير المقيمين التي اثيرت في الطعون؟".

ولفت سليمان الى ان "المجلس الدستوري عمل على اكتشاف المخالفات التي حصلت وقدّر تاثيرها على النتائج المعلنة اما المخالفات التي ترافقت مع الحملة الانتخابية وتؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين فقط اناط القانون البت بها لهيئة الاشراف على الانتخابات"، واشار الى ان المجلس "طور في قراراته الاجتهادات المعتمدة للبت في الطعون، منطلقا من واقع ​قانون الانتخابات​ الجديد ورؤيته للانتخابات كركيزة لنظامنا الديموقراطي...اما المخالفات التي تشوب العملية فتتطلب اثباتات دامغة للتثبت منها ولا يمكن الركون الى الاشاعات غير المستندة الى دليل وقد تبين بعد التدقيق في محاضر لجان القيد والصناديق ان ليس هناك ما يستدعي ابطال نيابات في دائرة بيروت الاولى والثانية ونظراً للفارق الكبير في النتيجة بين الطاعنين والمطعون بهم، فردت هذ الطعون اما الطعن الذي قدم في ​المتن الشمالي​، فاستند فقط الى أخبار الصحف فاقتضى رده وهناك اخطاء تم اكتشافها في دائرتي ​بعلبك الهرمل​ وزحلة بصناديق المقترعين فاعدنا فرزه وعدّلنا نتيجة الانتخابات في زحلة بسبب هذا القلم وفي ​الشوف​ وبشري صححنا ايضا النتيجة، ولكن التصحيح لم يؤد الى ابطال النيابات بسبب الفارق الكبير بين المرشحين، اما في الشمال فقد رد الطعون بالشكل بعد تقديمها خارج المهلة القانونية"، وأعلن ان "بالنسبة للنائب المطعون بنيابتها في ​طرابلس​، ​ديما جمالي​ فقد تمت مراجعة القلم الذي جرى العبث ببعض المحتويات العائدة له وبعد التدقيق باوراق المغلفات تبين ان تم العبث بها فتم ابطال نتيجة القلم في دائرة الشمال الثانية وبنتيجة التصحيح احتفظت لائحة العزم بـ 4 مقاعد اما لائحة المستقبل ففازت بأربعة وبقي كسر يساوي 0 فاصلة 55 اما لائحة الكرامة الوطنية ففازت بفارق الكسر والفارق في الكسر بين الائحتين هو 00007 ,0 أي7 من 100 الف ما يعني ان الفارق يكاد يكون بمثابة صفر، وهذا الفارق لا يعول عليه لفوز اي من اللائحتين المتنافستين على المقعد السني، ولذلك اعتبرنا ان هذا الفارق الضئيل جدا لا يعتد بها فقررنا ابطال نيابة جمال واعتبار المركز شاغرا على ان يتم اجراء الانتخابات في دائرة طرابلس لوحدها اي الدائرة المصغرة".

... واعتراض

وانسحب عضو المجلس الدستوري زغلول عطية من المؤتمر الصحافي، اعتراضا على القرار الذي اتخذه المجلس، كونه كان مع ابطال نيابة الجمالي وإعلان نيابة طه ناجي من دون إجراء انتخابات جديدة على اساس الأكثري الذي ستكون بالتالي نتيجته لصالح الجمالي.

وعطية هو أحد الاعضاء الثلاثة المعترضين، اضافة نائب الرئيس طارق زيادة وسهيل عبد الصمد، اذ اعتبرا انه لا يجوز ابطال نتائج القلم، وطالبا برد الطعن بالاساس كون اللائحة التي تنتمي اليها جمالي نالت 51937 صوتا في حين ان اللائحة التي ينتمي اليها ناجي نالت 29101.

قالت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن: "الانتخابات النيابية الفرعية ستتم خلال شهرين من بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية".

جمالي: الحريري طلب مني اعادة الترشّح

والتقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عصرا في "بيت الوسط" النائب المطعون في نيابتها ديما جمالي التي قالت: "بعد ان سمعنا اليوم حكم المجلس الدستوري، يجب علينا جميعا احترامه، مع العلم انه تمت تدخلات سياسية ولكن ما صدر اصبح امرا واقعا. اود ان اشكر الرئيس الحريري لانه جدد ثقته بي من خلال دعوته لي الى "بيت الوسط" للطلب مني ان أعود لأترشح عن تيار المستقبل عن المقعد السني في طرابلس. لذلك أجدد شكري له على الثقة التي منحني اياها".

أضافت: "اعلم ان شرعيتي منبثقة من الشعب اللبناني اجمالا ومن الشعب الطرابلسي خصوصا الذي انتخبني ووضع ثقته بي اول مرة، وانا أكيدة انه سيعاود منحي هذه الثقة مرة ثانية، لانه رأى ماذا فعلنا خلال فترة قصيرة في المجلس النيابي تجاه عاصمة الشمال، وأتمنى الاستمرار في خدمة مدينة طرابلس من خلال المجلس النيابي بعد إجراء الانتخابات النيابية الفرعية، وانا مستمرة في المعركة وان شاء الله خير".

وعما تقصد بالتدخل السياسي أجابت: "كان بالطبع هناك تدخلات سياسية وهذا الامر ليس غريبا عن لبنان، وقد تمت الاستجابة لهذه التدخلات".

... واجتماع طارئ لـ "المستقبل"

وعقدت كتلة "المستقبل" النيابية مساء في "بيت الوسط" اجتماعا طارئا برئاسة النائب بهية الحريري، خصص للتداول في قرارات المجلس الدستوري وأصدرت بيانا تلته الحريري، عبرت فيه الكتلة عن "أسفها للنتائج التي توصل اليها المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدم بنيابة الزميلة ديما الجمالي عن مقعد مدينة طرابلس، ولا تملك سوى أخذ العلم بالقرار الذي اعلنه رئيس المجلس والتعامل معه وفقا للأطر القانونية والدستورية المعتمدة".

اضافت: "يهم الكتلة ان تضع الرأي العام اللبناني، في خلفيات صدور قرار المجلس الدستوري بشأن مقعد طرابلس، وهي خلفيات أقل ما يقال فيها أنها سياسية وكيدية بامتياز، وان التدخل في عمل المجلس وتبديل الوجهة التي اختارها للنظر في الطعن، يشكل سقطة دستورية في سجل من بدل تواقيعه ونقلها من خانة الرفض الى خانة القبول".

وتوقفت الكتلة عند "ما تردد في المؤتمر الصحافي وجوابا على سؤال من أن احد اعضاء المجلس الذي كان من بين قاضيين كلفا من قبل المجلس بدرس الطعن وخلصا إلى رده، قام، وبناء على تدخلات سياسية واضحة، بالإنقلاب على تقريره الخطي الممهور بتوقيعه الشخصي، وعلى تصويته في جلسة سابقة، ليتمكن المجلس من جمع الأصوات السبعة التي يحتاجها كحد أدنى للطعن بنيابة الزميلة جمالي".

واذ اعلنت الكتلة انها "تشعر بعملية غدر سياسية استهدفتها واستهدفت الرئيس سعد الحريري شخصيا"، شددت على ان "اساليب الطعن في الظهر واستخدام أرفع المواقع القضائية وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، لن تثنيها عن قرارها بوجوب حماية المجلس الدستوري من الدخلاء على المهمات المنوطة به، واصرارها على الذهاب للانتخابات الفرعية في دائرة طرابلس، والوقوف الى جانب الزميلة ديما جمالي التي اثبتت خلال اشهر قليلة من عملها النيابي كفاءة علمية وحضورا مميزا كانا محل تقدير وثناء المواطنين في مدينتها خصوصا ولبنان عموما".

واهابت الكتلة بـ"أهلنا في طرابلس، وبكافة الزملاء والقيادات والشخصيات والهيئات الروحية والاجتماعية والاقتصادية، التي نلتقي معها على حماية طرابلس وقرارها الوطني ان تجتمع مجددا على كلمة سواء، كي تكون الانتخابات الفرعية رد اعتبار صارخ للمدينة ولمن يمثلها تحت قبة البرلمان".

كرامي مع اعلان فوز ناجي... وميقاتي ينتظر لقاء الحريري

وما إن أعلن سليمان إبطال نيابة جمالي حتى بدأت ردود الفعل، خصوصاً بعد ان أعلن المجلس اعتبار المقعد السني الخامس في طرابلس شاغراً، على ان تجري الانتخابات خلال شهرين. وعلى الفور تداعى أعضاء لائحة الكرامة الوطنية الى اجتماع طارئ في دارة النائب فيصل كرامي، الذي قال: "كان لدينا ملء الثقة بالمجلس الدستوري لكن تفاجأنا أنه استطرد بالقرار وذهب بعيداً باعتبار المقعد شاغراً ".

اضاف: "كان من واجب اعضاء المجلس الدستوري اعلان الفوز لمن كان الطعن لمصلحته لا ان يصدر قرارا بإجراء الانتخابات مجددا. الكسر لصالحنا، ومن حقنا ليس ان يكون ثلاثة أصفار انما 15 صفرا". وقال: "نجدد الطعن بقرار المجلس الدستوري وندعوه الى الاكتفاء بالنص القانوني وهو ابطال نيابة جمالي واعلان فوز طه ناجي". ثم غرد كرامي كاتبا: "أول خطوة في مكافحة الفساد، هرطقة دستورية من العيار الثقيل".

من جهته اعتبر ناجي أن هناك قاعدة معروفة "لا اجتهاد مع وجود النص" وصاحب الكسر الاعلى هو من يحصل على المقعد النيابي".

وأعلن الرئيس السابق للحكومة النائب نجيب ميقاتي أنه "متريث باتخاذ القرار إزاء انتخابات طرابلس الفرعية بانتظار لقاء الرئيس الحريري".

من جهته لفت الوزير السابق أشرف ريفي إلى "أن على رغم ملاحظاتنا نحترم قرار المجلس الدستوري، ونعتبره نافذاً وسوف أقوم بالتشاور مع أهل طرابلس وفاعلياتها وقواها السياسية والشعبية للتعامل مع استحقاق الانتخابات الفرعية في المدينة".

أما وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة فيوليت الصفدي فأكدت "اننا سنعمل من أجل إعادة ديما جمالي إلى البرلمان من خلال الانتخابات النيابية التي ستُجرى".

واقترح النائب السابق لرئيس المجلس النيابي فريد مكاري على كل القوى الراغبة بالمنافسة على المقعد الشاغر بإبطال نيابة جمالي، أن "تبادر لترشيح نساء لئلا ينقص التمثيل النسائي، وليبقى المقعد للمرأة اللبنانية، سواء من خلال السيدة جمالي نفسها أو من خلال غيرها، وأتمنى التوفيق للنائبة جمالي التي اثبتت سريعا أنها عنصر نيابي ممتاز".

خبير دستوري

وعما اذا كانت تجوز إعادة الانتخاب؟ ام كان من المفترض ان يربح تلقائياً أول الخاسرين؟ وما رأي القانون اللبناني في هذا المجال؟. أكد الخبير الدستوري صلاح حنين "أنه يجوز الوجهان، والامر يعود الى كيفية اتخاذ المجلس الدستوري قراراته والاعتبارات التي استند إليها، وحسب التقرير الصادر عن هيئة الاشراف على الانتخابات". وقال لـ"المركزية: "في بعض الاحيان عند حصول طعن، يمكن للمجلس ان يقرر ان اول الخاسرين يحل محل المطعون في نيابته، وفي احيان اخرى يعتبر ان هناك اسباباً موجبة لإعادة الانتخاب، شرط ان يكون السبب مبررا ومسنداً بحيثيات قانونية وفق التقرير المتماسك لهيئة الاشراف على الانتخابات".