ولي العهد السعودي يزور سور الصين العظيم

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سور الصين العظيم رفقة مسؤولين، وذلك في مستهل زيارته إلى الصين التي بدأها اليوم الخميس.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) صورا للأمير محمد بن سلمان وهو يزور سور الصين ويطلع على معالمه التاريخية والحضارية، خلال جولة رافقه فيها السفير الصيني في المملكة وعدد من المسؤولين.

ويمتد سور الصين العظيم على مناطق واسعة وهو من أكبر المباني المعمارية المشيدة في العالم، وأطول سور في العام، ويعود تاريخه لأكثر من 2300 عام، ويتكون من عدة أسوار مبنية بشكل متوازٍ، بُنيت على امتداد ما يقارب 2000 عام عبر مناطق شمال الصين وجنوب منغوليا، ويُعد الجزء الأكبر وأكثر أجزاء السور حفظاً من الأجزاء التي بُنيت في عهد سلالة مينغ الحاكمة، أما الأجزاء المتبقية فهي عبارة عن سور مبني، تتخلله خنادق وحفر.

وفي العام 2017، قال ولي العهد السعودي، إن مشروع نيوم ستكون له أهمية بالغة نظرا لوقوعه بين ثلاث قارات، لافتا إلى أنه "سيشهد بناء أكبر من سور الصين العظيم ولكن بألواح شمسية".

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الى بكين الخميس في إطار جولته الآسيوية الهادفة إلى إبرام شراكات.

وسيلتقي ولي العهد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته التي تستغرق يومين الى العاصمة بكين بعد محطتين في باكستان والهند.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مبادرة "طريق واحد حزام واحد" ستكون على جدول أعمال المحادثات، فيما يسعى البلدان الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وخلال الزيارة، سيعقد الأمير محمد بن سلمان كذلك اجتماعات مع مسؤولين صينيين لمناقشة سبل التعاون.