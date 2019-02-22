شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش الليبى تسيطر على حقل (الفيل) لإنتاج الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش الليبى، من السيطرة على حقل (الفيل) لإنتاج الغاز الطبيعى الواقع فى حوض مرزق، أقصى جنوب ليبيا.

وأعلنت غرفة عمليات الكرامة - فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، الخميس - أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على الحقل سلميا، وتقوم بتأمينه تمهيدا لتسليمه إلى حرس المنشآت النفطية.

وكان الجيش الليبى قد أعلن - فى وقت سابق - أنه يخوض معارك عنيفة قرب حقل (الفيل) النفطي، وسط أنباء عن تحقيقه تقدما، هو الأكبر منذ بدء عملياته العسكرية بالجنوب.