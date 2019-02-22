شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: واشنطن تعتزم وضع قوة لحفظ السلام من 200 جندى بسوريا بعد الانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت الأبيض، الخميس، إن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندى أمريكى فى سوريا، لفترة من الوقت بعد انسحابها. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز فى بيان مقتضب "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 فى سوريا لفترة من الوقت".

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