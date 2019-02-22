البيت الأبيض: وزيرا الدفاع والأركان العامة لواشنطن وأنقرة يجتمعون حول سوريا هذا الأسبوع

واشنطن — سبوتنيك. وقال البيت الأبيض، في بيان عقب المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيسي البلدين: "بما يخص سوريا اتفق الرئيسان (ترامب وأردوغان) على مواصلة التنسيق بشأن إمكانية إنشاء منطقة آمنة".



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وأضاف البيان: أن" القائم بأعمال وزير الدفاع (باتريك) شاناهان (ورئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة) الجنرال (جوزيف) دانفورد، سيستقبلان نظرائهم الأتراك في واشنطن هذا الأسبوع لإجراء المزيد من المفاوضات".

وكان البيت الأبيض قال، الخميس، إن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان مقتضب، "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت".

واتفقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، على تنفيذ انسحاب القوات الأمريكية من سوريا حسب المصالح المشتركة.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، بحث ترامب وأردوغان، في اتصال هاتفي، التطورات الأخيرة في سوريا، كما أكدا على أهمية دعم العملية السياسية هناك.

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وأضافت الأناضول أن الرئيسان اتفقا على تنفيذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، بما يتماشي مع المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر، الماضي، قرر ترامب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم (داعش- المحظور في روسيا و العديد من الدول الأخرى) الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى آذار/ مارس أو نيسان/ أبريل المقبلين.

وسبق أن أكد مسؤولون أمريكيون وجود اتصالات فعّالة مع تركيا بخصوص الشأن السوري، مشيرين أن "جزء منها خاص بتحقيق الانسحاب الآمن، وتحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا".