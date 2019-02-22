تركي آل الشيخ يتحدث عن بيان الأهلي ويجمد نشاط بيراميدز

ويتصدر تركي آل الشيخ المشهد في أزمة دائرة بين اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي، حيث طلب تأجيل لقاء بيراميدز والأهلي بالدور الثاني من الدوري، لحين خوض حامل اللقب مباراة القمة أمام الزمالك في ختام الدور الأول، حفاظا على تكافؤ الفرص، وتم تأجيل مباراة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز واستبدالها بمباراة الكأس، وهو ما يرفضه النادي الأهلي.

انسحاب الأهلي

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس 21 فبراير/شباط،: "لا أتوقع ينسحبون.. إن شاء الله يوم المباراة نراهم في الملعب لأنهم فريق وتاريخ كبير".



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز ببطولة كأس مصر، في 28 فبراير/شباط الجاري، ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.

تجميد النشاط وسحب الاستثمارات

كما ألمح آل الشيخ لتجميد استثماراته في الكرة المصرية، وإيقاف نشاط ناديه بيراميدز.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، الخميس، للمذيع أسامة كمال، يهاجم فيه اتحاد الكرة بعد تمسكه بتبديل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بلقاء كأس مصر، يوم الخميس المقبل.

وقال أسامة كمال عبر برنامجه، إنه لا بد من احترام المصريين وعدم البحث عن "كسر نفسهم".

وعلق آل الشيخ على الفيديو: "معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. وربنا ميجيب كسره لحد".

وفي ذات السياق، قال الإعلامي المصري إبراهيم فايق، والمقرب من رئيس هيئة الترفيه السعودية، "إن تركي آل الشيخ جمد نشاط نادي بيراميدز الكروي في مصر، وقرر تصفيته بعد تصريحات إعلامية قيلت في حقه وحق تجربة بيراميدز بشكل مسيء".

قرار الأهلي



وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه في وقت سابق، يوم الخميس، الالتزام بقراره الذي أصدره في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9 فبراير/شباط الجاري، ونصه "الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة كأس مصر استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية) وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في العاشر من الشهر الجاري قبل إجرائه أية تعديلات جديدة على جدول الدوري".

كما قرر الاهلي المصري التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

ويتمسك الأهلي بإقامة مباراته مع بيراميدز في بطولة الدوري يوم الخميس القادم، وفقا للجدول الذي أصدره اتحاد الكرة المصري الشهر الماضي، وذلك قبل أن يستجيب الاتحاد لطلب بيراميدز بعدم خوض المباراة في الدوري، واستبدالها بلقاء الكأس، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وأن الأهلي أحد الفرق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

رد اتحاد الكرة



من جانبه، رد اتحاد الكرة المصري، ببيان جديد، طالب فيه الأهلي بخوض مباراته أمام بيراميدز في الكأس، مهددا إياه بحرمانه من المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل. وطالب الاتحاد في بيانه أندية الدوري الممتاز، بعدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها، كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات قارية.

ونشر اتحاد الكرة المصري الخطاب الموجه للأندية، بعد ساعات قليلة من بيان الأهلي، الذي رفض خلاله مواجهة بيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وقال الاتحاد إنه إذا لم يخض الأهلي المباراة سيعتبر منسحبا، وهو ما يخالف إجراءات التراخيص التي تحدث عنها اتحاد الكرة.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة من 23 مباراة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الأهلي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد ولكن من 20 لقاء.

