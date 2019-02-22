شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القنفذة بالنيابة يكشف تفاصيل نجاة أسرته من حريق سيارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - القنفذة:

نجا أفراد أسرة محافظ القنفذة بالنيابة محمد عبدالرحمن آل شيبان، من حريق اندلع بسيارتهم أثناء توجههم من جدة إلى القنفذة، لزيارة والدهم في عطلة آخر الأسبوع.

وقال محافظ القنفذة بالنيابة محمد آل شيبان: “تعرضت أسرتي للحادثة على الطريق الساحلي جدة – الليث – القنفذة، إذ شعروا بدخان يتصاعد من السيارة عند وصولهم إلى المجيرمة، فتوقفوا على جانب الطريق، ونزلوا من السيارة بسرعة، ونحمد الله أن الأبواب فتحت لهم لأن السيارة أوتوماتيك وعند الحريق أو أي عطل لا يتمكن من بداخلها من فتح الأبواب”، بحسب “عكاظ”.

وأضاف: “بمجرد نزولهم اشتعلت النيران في كامل السيارة، وتوقف عدد من العابرين لإطفائها لكن الحرارة كانت عالية جدا، وبعد فترة قصيرة وصلت فرق الدفاع المدني وأطفأت النيران التي التهمت كامل السيارة ولم يصب أي من أفراد عائلتي”.