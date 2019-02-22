سقوط طائرة عسكرية جزائرية ومصرع قائديها

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لقى شخصان مصرعهما في حادث سقوط طائرة مروحية بمنطقة الرشايقة بولاية تيارت غربي العاصمة الجزائرية، ولم تشر مصالح الحماية المدنية بعد إلى أسباب الحادث. ونقلت وسائل إعلام محلية، أن مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية انتقلت إلى مكان سقوط المروحية، بحسب "سكاي نيوز". وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن مروحية عسكرية سقطت مساء الأربعاء في ضاحية "الرشايقة" بولاية "تيارت" غرب البلاد، مضيفة أن قائدي المروحية لقيا مصرعهما في الحادثة، موضحة أن الحادث وقع بمنطقة جبلية بعيدة عن السكان، وإلا لكان عدد الضحايا أكثر من ذلك".
وسارعت قوات أمنية وعسكرية إلى موقع الحادث للتحقيق وانتشال جثتي الضحيتين.ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أو وكالة الأنباء الرسمية ومنابر الإعلام الحكومي.وعاشت الجزائر في 11 أبريل أكبر كارثة جوية في تاريخها حيث قتل 257 شخصا -أغلبهم عسكريون وعائلاتهم- في تحطم طائرة عسكرية من نوع
وسارعت قوات أمنية وعسكرية إلى موقع الحادث للتحقيق وانتشال جثتي الضحيتين.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أو وكالة الأنباء الرسمية ومنابر الإعلام الحكومي.
وعاشت الجزائر في 11 أبريل أكبر كارثة جوية في تاريخها حيث قتل 257 شخصا -أغلبهم عسكريون وعائلاتهم- في تحطم طائرة عسكرية من نوع أليوشين -76، أثناء إقلاعها من القاعدة الجوية ببوفاريك على بعد 25 كلم غرب العاصمة الجزائرية.
وشهدت طائرات الجيش الجزائري خلال الأعوام الماضية حوادث أسفرت عن عشرات الضحايا.
وفي فبراير 2014، تحطمت طائرة اليوشين سي-130 تابعة للقوات الجوية الجزائرية في منطقة جبلية على بعد 500 كلم شرق الجزائر بينما كانت تستعد للهبوط، وأسفر الحادث عن 77 قتيلا من الجنود وعائلاتهم.
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