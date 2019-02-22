انت الان تتابع سقوط طائرة عسكرية جزائرية ومصرع قائديها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لقى شخصان مصرعهما في حادث سقوط طائرة مروحية بمنطقة الرشايقة بولاية تيارت غربي العاصمة الجزائرية، ولم تشر مصالح الحماية المدنية بعد إلى أسباب الحادث. ونقلت وسائل إعلام محلية، أن مصالح الدرك الوطني والحماية المدنية انتقلت إلى مكان سقوط المروحية، بحسب "سكاي نيوز". وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن مروحية عسكرية سقطت مساء الأربعاء في ضاحية "الرشايقة" بولاية "تيارت" غرب البلاد، مضيفة أن قائدي المروحية لقيا مصرعهما في الحادثة، موضحة أن الحادث وقع بمنطقة جبلية بعيدة عن السكان، وإلا لكان عدد الضحايا أكثر من ذلك".

وسارعت قوات أمنية وعسكرية إلى موقع الحادث للتحقيق وانتشال جثتي الضحيتين.ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أو وكالة الأنباء الرسمية ومنابر الإعلام الحكومي.وعاشت الجزائر في 11 أبريل أكبر كارثة جوية في تاريخها حيث قتل 257 شخصا -أغلبهم عسكريون وعائلاتهم- في تحطم طائرة عسكرية من نوع