الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة سيغادر إلى جنيف لإجراء فحوصات طبية دورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيغادر إلى جنيف لإجراء فحوصات طبية دورية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن إقامة الرئيس بوتفليقة فى العاصمة سويسرا ستكون لمدة قصيرة.

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