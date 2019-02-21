شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى عفيف يتخذ إجراءات احترازية للوقاية من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قررت إدارة مستشفى عفيف العام تقليص الزيارة مؤقتاً لقسم العناية المركزة لتصبح مدة نصف ساعة، ولذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن المستشفى منع الزيارة عن أقسام العزل مع الحرص على ألا يزيد عدد الزوار للمريض عن شخصين في نفس الوقت، بالإضافة لمنع دخول الأطفال لأقسام التنويم، كما نصحت من لديه أعراض الرشح والإنفلونزا بعدم زيارة المرضى.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام سلطان المغيري، أن ساعات الزيارة أصبحت من الساعة الرابعة مساءً حتى السادسة مساءً، كما تقرر تقليص الزيارة لقسم العناية المركزة لتكون نصف ساعة، مع منع دخول الأطفال لأقسام التنويم، مشيراً إلى أن هذا الإجراء جاء حرصاً على سلامة المرضى المنومين، ومن أجل تجنيبهم خطر التعرض للعدوى من الفيروسات.

وتابع أن جميع هذه الإجراءات وقائية وتهدف لحماية المرضى المنومين والزائرين، وسيتم العمل بها حتى إشعار آخر.

وجاءت هذه الإجراءات الاحترازية، بعد إعلان مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، يوم أمس، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا منها حالة واحدة بمستشفى عفيف العام.