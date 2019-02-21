شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط موظف في بيارة صرف أثناء قراءة عداد كهرباء بـ«جازان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جازان:

سقط موظف بشركة الكهرباء في بيارة صرف صحي، وذلك أثناء أداء عمله في قراءة أحد العدادات بمنطقة جازان.

وتعرَّض الموظف أثناء قيامه بمهام عمله الاعتيادية في قراءة العدادات بقرية الشواجرة التابعة لمكتب جازان أمس الأول الثلاثاء لحادث سقوط في بيارة صرف صحي بشكل مفاجئ.

وتم إخراج الموظف، ومساعدته من قِبل عدد من الأشخاص، كانوا قريبين من الموقع، ونقلوه إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعرض الموظف لكدمات متفرقة في الجسم نتيجة للسقوط، حيث غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم، والاطمئنان على حالته.