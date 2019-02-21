أكدت الصين والمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني “وانغ يي”، اليوم الخميس، مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في العاصمة (بكين).

وأشاد وانغ بالتطور السريع للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العلاقات بين الصين والمملكة العربية السعودية تتميز بالاحترام والتفاهم والدعم المتبادل.

وقال وزير الخارجية الصيني إن الوضع الدولي يتسم حاليا بحالة من عدم اليقين، داعيا الجانبين إلى العمل معا لضخ طاقة إيجابية واستقرار أكبر للوضع الدولي والإقليمي.

وأضاف وانغ أن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال التكنولوجيا الفائقة، مبديا ثقته في أن المملكة ستواصل توفير بيئة سوقية عادلة للشركات الصينية.

وتابع وانغ أن الصين والسعودية تواجهان تهديدات الإرهاب والتطرف، وأنه يتعين على الجانبين تعزيز التعاون لضمان الأمن والاستقرار المشتركين للبلدين والمنطقة.

من جانبه، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن العلاقات بين المملكة والصين “مستقرة للغاية وصلبة”، وإن الجانب السعودي يعتبر الصين شريكا استراتيجيا طويل الأجل، ويتطلع إلى إقامة علاقات أوثق في السياسة والاقتصاد والأمن وغيرها من المجالات.

وأضاف الجبير أن الجانب السعودي يتفهم تماما ويدعم الصين في جهودها لحماية الأمن والاستقرار الوطنيين، ويعارض أي تدخل في الشؤون الداخلية للصين.

ا ش ا

كانت هذه تفاصيل خبر الصين والسعودية تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.