شكرا لقرائتكم قوات شرق ليبيا تسلم حقل «الشرارة» لحرس المنشآت النفطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بنغازي (ليبيا) - رويترز | منذ 18 ساعة في 21 فبراير 2019 - اخر تحديث في 21 فبراير 2019 / 00:57

قال مسؤولون إن قوات شرق ليبيا سلمت السيطرة على حقل الشرارة النفطي إلى قوة مسؤولة عن أمن النفط، في مسعى إلى تشجيع «المؤسسة الوطنية للنفط» على استئناف الإنتاج المتوقف منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي.



وأُغلق الحقل، الذي كان ينتج نحو 315 ألف برميل يومياً، بعدما سيطرت عليه مجموعة من الحرس ورجال القبائل كانت لهم مطالب بينها مطالب مالية، لتعلن لاحقاً المؤسسة حالة القوة القاهرة.

وقالت «المؤسسة الوطنية للنفط»، التي تتخذ من طرابلس مقراً في غرب ليبيا، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً، إنها لن تعيد فتح الحقل من دون ترتيبات أمنية جديدة والوفاء بشروط أخرى، بينها ضمان أمن العمال. وقال آمر حرس المنشآت النفطية في الشرق ناجي المغربي، والذين تم تكليفهم بحماية الحقل، في بيان نُشر على الإنترنت إن الحرس «طالبوا المؤسسة الوطنية للنفط برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة». وأكد ناطق باسم قوات شرق ليبيا تسليم الحقل للقوة المسؤولة عن النفط. ولم يصدر تعليق من «المؤسسة الوطنية للنفط».

وأطلقت قوات شرق ليبيا هجوماً في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي لتأمين الحقول الجنوبية، ومن بينها حقل الشرارة.