شكرا لقرائتكم بوصعب: ما قلته في ميونيخ عن سورية تحت سقف قرارات الجامعة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 18 ساعة في 21 فبراير 2019 - اخر تحديث في 20 فبراير 2019 / 22:31

أكد وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب أن "كل المواقف التي أطلقها أثناء حضوره مؤتمر ميونيخ للأمن، "تأتي تحت سقف البيان الوزاري وميثاق جامعة الدول العربية، بدليل التأييد الذي حصلت عليه من الأمين العام للجامعة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية اللذين أكدا الأمر نفسه في الجلسة ذاتها".



وكان بوصعب تعرض لانتقادات بالخروج عن مبدأ النأي بالنفس حين قال إن وجود القوات التركية في شمال سورية من دون تنسيق مع الحكومة السورية تعتبر احتلالا، ورأى أنه يجب التواصل مع الرئيس بشار الأسد.

وصرح بوصعب بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس، مشيرا إلى أنه بحث معه "شؤون وزارة الدفاع وتعيين المجلس العسكري، بالإضافة إلى أجواء الزيارتين اللتين قمت بهما لكل من واشنطن وميونخ".

أضاف: "ما قلته ليس نقطة خلاف، والحديث عن اعتراض من بعض الأطراف ليس دقيقا، لأننا لم نسمع موقفا رسميا من أحد، بل مصادر نقلت عنها بعض وسائل الإعلام".

واعتبر أن "كل هذه المواقف تأتي من باب الدفاع عن أرض عربية وليس عن خلاف بين فريق وآخر، وهذه الحادثة حصل شبيه لها في العراق، حين تدخلت تركيا في الشمال العراقي، وصدر يومها موقف من جامعة الدول العربية تأييدا لوحدة الأراضي العراقية. من هنا نحن تحت سقف قرارات جامعة الدول العربية، وأستغرب أن يكون أحد منزعجا لكوني أعمل تحت سقف الجامعة. وأنا سأبقى أتخذ المواقف الدفاعية عن أي أرض عربية، ومن ينزعج لكوني أدافع عن أرض عربية فأنا أسأل ما هي انتماءاته؟"