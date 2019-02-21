شكرا لقرائتكم محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الشورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 18 ساعة في 21 فبراير 2019 - اخر تحديث في 21 فبراير 2019 / 00:09

استقبل نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس في دبي، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.



ونقل رئيس مجلس الشورى تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما للشيخ محمد بن راشد ولقيادة الامارات بموفور الصحة والسعادة وللشعب الشقيق اطراد التقدم والرخاء.

ونوه حاكم دبي بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الراسخة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيراً إلى أهمية العمل على تطويرها بما فيه مصلحة الجانبين وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أهمية دور مجالس النواب والشورى في دول المنطقة والعالم في تعزيز التقارب بين الشعوب من أجل العمل والتعاون بينها لتحقيق الأهداف التي يتطلع لها الجميع.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشورى بالتجربة البرلمانية الإماراتية الرائدة على مستوى المنطقة التي تعكس السياسة الحكيمة للقيادة بدولة الامارات الشقيقة. حضر الاستقبال رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي وأعضاء وفد مجلس الشورى الدكتور عبد الله العتيبي والدكتورة نوره المري وجمال الفاخري والدكتورة حنان الأحمدي.

كما حضره عدد من أعضاء وعضوات المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات.