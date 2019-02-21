شكرا لقرائتكم شاحنات تقل مدنيين تغادر آخر جيب لـ«داعش» في شرق سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الباغوز (سورية) - أ ف ب | منذ 18 ساعة في 21 فبراير 2019 - اخر تحديث في 21 فبراير 2019 / 01:11

غادرت نحو 15 شاحنة تقل رجالاً ونساء وأطفالاً ،أمس، البقعة الأخيرة تحت سيطرة تنظيم «داعش» في شرق سورية، في خطوة توحي بأن حسم «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) للمعركة ضد الإرهابيين المحاصرين بات وشيكاً.



وعند أحد مواقع «قسد» قرب بلدة الباغوز، حيث بات التنظيم محاصراً في مساحة تقدّر بنصف كيلومتر مربع، أحصت وكالة «فرانس برس» خروج نحو 15 شاحنة تقل عشرات الرجال من البلدة بمواكبة من «قسد».

وشاهدت رجالاً في الشاحنات كان بعضهم يخفي وجهه، إضافة إلى نساء يرتدين النقاب وأطفال بينهم فتيات صغار محجبات.

وتشنّ «قسد» منذ أيلول (سبتمبر) الماضي وبدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عملية واسعة ضد آخر جيب للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي، وتمكنت من حصار من تبقى من مقاتليه داخل الباغوز.

ولكن وتيرة هجماتها تراجعت في الأيام الأخيرة، مع اتهامها التنظيم باستخدام المدنيين المحاصرين، وغالبيتهم نساء وأطفال من عائلات الارهابيين، كدروع بشرية.

وقال مدير المركز الإعلامي لـ«قسد» مصطفى بالي لوكالة «فرانس برس» أمس: «لدينا وحدات خاصة لإجلاء المدنيين، وبعد أيام عدة من المحاولة، استطعنا إخراج أول دفعة اليوم بنجاح».

ولم يتضح عدد الذين خرجوا أمس، وما إذا كان بينهم مقاتلون من التنظيم. وأوضح بالي: «لا نعرف ما إذا كان بينهم دواعش، سنعرف ذلك في نقطة التفتيش»، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار وجود مدنيين في الداخل قائلاً: «نستطيع رؤيتهم بالعين المجردة».

وتنقل «قسد» الخارجين الى نقطة فرز قرب الباغوز، يتم فيها جمع معلومات شخصية والتدقيق في هويات الواصلين، قبل أن يُنقل المشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى مراكز تحقيق، بينما تقل شاحنات النساء والأطفال من عائلاتهم إلى مخيمات في شمال البلاد.

وأعربت الأمم المتحدة عن «قلقها البالغ» إزاء وجود نحو «200 عائلة» محاصرة. وتسببت العمليات العسكرية منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي بفرار نحو 40 ألف شخص من المنطقة الخاضعة لسيطرة التنظيم، غالبيتهم نساء وأطفال من عائلات مقاتلي التنظيم. وفي الباغوز، يسيطر مقاتلو التنظيم على عدد من المنازل والأراضي الزراعية، ويتحصن عدد منهم في أنفاق وأقبية.

وعلى رغم نفي «قسد» وجود أي مفاوضات مع التنظيم، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن «فرانس برس» بأن «مفاوضات جرت» بين الطرفين «من أجل استسلام» من تبقى من الارهابيين المحاصرين. وأضاف: «هناك معلومات عن صفقة لا نعلم تفاصيلها حتى الآن».

واعتقلت «قسد» خلال المعارك التي خاضتها ضد التنظيم المتطرف، المئات من المقاتلين الأجانب من جنسيات عدة. ويشكل وجود مقاتلين أجانب وأفراد من عائلاتهم في شمال سورية معضلة حقيقية بالنسبة للدول الغربية التي يتردد معظمها في استعادتهم ومحاكمتهم على أراضيها، على رغم مطالبة الأكراد وحليفتهم واشنطن بذلك.