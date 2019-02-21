شكرا لقرائتكم مؤتمر دولي يعد الإرهاب العدو الأول لمقدرات الشعوب.. ويطالب بتعزيز التعاون لمحاربته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 18 ساعة في 21 فبراير 2019 - اخر تحديث في 21 فبراير 2019 / 00:28

أكد النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أن الإرهاب يُعدُّ العدو الأول لمقدرات الشعوب، والعقبة الرئيسة التي تعوقُ جهود التنمية، لافتاً النظر إلى أن ممارسات الإرهاب تمثل انتهاكاً جسيماً للسلم والأمن الدوليين، والحقوق الأساسية للإنسان، وأضح أن جرائم الإرهاب وتمويله، وغسل عائداته من الظواهر العالمية.



وأوضح صادق في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن «تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، أن المؤتمر يأتي في ضوء الإدراك بأن تطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارسة الأعمال الإجرامية وإتاحة التمويل لها، والتطور التكنولوجي الراهن بات يفرض تحدياتٍ إضافيةٍ تُحتم مواجهة الظواهر الإجرامية في الفضاء الإلكتروني.

وأشار إلى أن حوادث الدهس التي شهدتها بلدان أوربية عدة أخيراً، جاءت نتيجة تبني بعض العناصر الأفكار الإرهابية التي تلقوها عبر «الإنترنت»، فضلاً عن استخدام مواقع الإنترانت بديلاً عن إنشاء معسكرات للتدريب، إضافة إلى استخدامها لبث الشائعات لتفكيك المجتمعات.

من جانبه، قال النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار أحمد الشامسي في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن الإرهاب أصبح خطراً يهدد استقرار الدول وبقائها، مشيرا إلى أن الإرهاب أصبح وسيلة البعض لهدم الدول الأخرى باستخدام الجماعات الظلامية.

ولفت الانتباه إلى أن جريمة غسل الأموال تمثل تهديداً للاقتصادات الوطنية وتخلق مشكلات اقتصادية كبيرة يصل إلى حد تدمير الاقتصادات والمجتمعات ويسهل النيل من الدول، مشدداً على أهمية التعاون على المستوى الدولي والإقليمي لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح الشامسي أن الإمارات انضمت للعديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسنت تشريعات وقوانين لمكافحة جميع هذه الجرائم والمنظمات غير الرسمية، لافتاً النظر إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعدت نظاماً قضائياً يعتمد على سيادة القانون لمواجهة الجرائم كافة باستخدام التقنيات العلمية كافة.

من جهته، قال مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي حاتم علي في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن جميع شعوب العالم تتألم بلغة واحدة وهي الدموع، مؤكداً أن الإرهاب يظهر نتيجة وجود جماعات ودول وأجهزة تمول الإرهاب، ولو توقف هذا التمويل لما تمكنت هذه الجماعات من الحصول على أسلحة تسقط ضحايا أبرياء.

كما أشار رئيس الرابطة الدولية للمدعين العامين، السفير جير هارد جاروش، في كلمته خلال المؤتمر الذي تشارك به المملكة العربية السعودية إلى أن جرائم الإرهاب تعبر الحدود كل يوم بينما سرعة مواجهة ظاهرة تمويل الإرهاب بطيئة، معربا عن تفاؤله بخروج هذا المؤتمر بتفاهم كبير حول مواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والوصول إلى توصيات لتفعيل قرارات مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل مشاركة هذا العدد من القيادات بدول العالم في هذا الملتقى.

من جانبها، أشارت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كرستينا البرتين، خلال كلمتها، إلى أن المؤتمر الإقليمي يقوى الدعم الدولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب، مشيرة إلى أن المشاركة الدولية بهذا الحدث تساهم في توافر معلومات حول الجماعات الإرهابية. وقالت: «إن الجماعات الإرهابية أصبحت تستخدم كل الفضاء السيبراني ولذلك يجب أن نفهم أهداف الجماعات وقطع كل سبل التمويل لإيقاف جميع التدفقات المالية لهذه التنظيمات».

وفي سياق متصل، أوضح ممثل المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لمجلس الأمن، أحمد سيف الدول، في كلمته، أن المديرية تعمل على التعاون مع جميع دول العالم لتعزيز الجهود الدولية التي تساعد على مكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، وفقاً لقرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.

ونبه إلى أن عدد قضايا تمويل الإرهاب، التي يتم التوصل فيها إلى نتائج محدود مقارنة بقضايا غسل الأموال، وذلك بسبب صعوبة إثبات تمويل العمليات الإرهابية، لافتاً إلى أن الجماعات الإرهابية تستخدم تكنولوجيا الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي لتوفير تمويل لعملياتها الإرهابية. فيما أكد قنصل أول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جون باربي أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز القدرات في العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب وكذلك تحقيق الملاحقات القضائية بما يتفق مع قواعد الأمم المتحدة، وأن هذا الأمر يعتبر مكون رئيس للجهود الدولية لتحقيق التنمية وحماية حقوق الإنسان. ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام عدداً من القضايا المهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم، ومنها أفضل الممارسات والتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، وسبل التحقيق في جرائم استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.