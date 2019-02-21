إسقاط الجنسية المصرية عن سيدتين لتجنيسهما بـ«الإسرائيلية»

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 8، الصادر في 21 فبراير 2019، عدد من القرارات، أبرزها مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2019، والخاص بإسقاط الجنسية المصرية عن مي طارق عبدالعال قرني، من مواليد إسرائيل، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق.
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كما نشرت الجريدة قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2019، والخاص بإسقاط الجنسية المصرية عن روان سامي حسنين غنيم، من مواليد البحيرة، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.