إسقاط الجنسية المصرية عن سيدتين لتجنيسهما بـ«الإسرائيلية»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

نشرت جريدة "الوقائع المصرية" في عددها رقم 8، الصادر في 21 فبراير 2019، عدد من القرارات، أبرزها مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2019، والخاص بإسقاط الجنسية المصرية عن مي طارق عبدالعال قرني، من مواليد إسرائيل، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق.

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كما نشرت الجريدة قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2019، والخاص بإسقاط الجنسية المصرية عن روان سامي حسنين غنيم، من مواليد البحيرة، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق.

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