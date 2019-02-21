شاهد.. رسالة مؤثرة من والدة أحد ضحايا الدرب الأحمر للسيسي

دبي - بواسطة محمد فارس © / Giuseppe CACACE الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيشاهد.. رسالة مؤثرة من والدة أحد ضحايا الدرب الأحمر للسيسي

وجهت والدة أمين الشرطة المصري محمود أبو اليزيد، الذي لقي مصرعه في تفجير الدرب الأحمر الإرهابي، رسالة مأثرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبة بالقصاص لدماء نجلها.

وقالت والدة أبو اليزيد في رسالة عرضها برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" الفضائية: "يا رئيس.. دم ابني يجب أن لا يذهب هدرا.. ترك 3 أبناء..".

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا أعلنت فيه تفاصيل التفجير الذي وقع في منطقة الحسين بمحافظة القاهرة، وقالت إن قوات الأمن تمكنت من تحديد مكان شخص متهم باستهداف عناصر أمن أمام مسجد الاستقامة بالجيزة يوم 15 فبراير، في حارة الدرديري بالدرب الأحمر.

قرائنا من مستخدمي فيسبوك ماسنجر

يمكنكم الآن الحصول على آخر الأخبار من خلال تطبيق فيسبوك ماسنجر مجاناً

إضغط هنا للإشتراك



وأضافت أن قوات الأمن وعند محاصرتها للمتهم في الدرب الأحمر انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مقتله هو و 3 من رجال الشرطة وإصابة 3 آخرين.

المصدر: قناة "صدى البلد" + وكالات