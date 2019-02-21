بن زايد يهنأ الكويت بأعيادها الوطنية: "مواقفها الإنسانية محل اعتزازنا "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على تهنئة الشعب الكويتى بأعيادهم الوطنية، موضحا أن الكويت بمواقفها الإنسانية محل اعتزاز دائم.
وقال الشيخ محمد بن زايد: "تهانينا لكويت المحبة والسلام وأمير الحكمة وشعب الوفاء بأعيادهم الوطنية.. تبقى الكويت بتاريخها العريق وفضلها المشهود على الخليج ومواقفها الإنسانية محل اعتزازنا الدائم ..دامت أفراحها بالعز والخير في ظل قائد مسيرتها وراعي نهضتها الوالد الشيخ صباح حفظه الله".
وكان عدد من الوزراء والسياسيين فى الاحتفال الذى نظمته سفارة الكويت فى القاهرة، بمناسبة مرور ذكرى العيد الوطنى الـ58، والذى نظمه سفير الكويت فى مصر محمد صالح الذويخ، بالأمس فى مقر سفارة دولة الكويت بالقاهرة.
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