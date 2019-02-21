شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى بإسرائيل يدعو لزيادة الأعمال بين الفلسطينيين والمستوطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا السفير الأمريكى لدى إسرائيل اليوم الخميس إلى تعميق روابط الأعمال بين المستوطنين الإسرائيليين ورجال الأعمال الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذى أغضب الزعماء الفلسطينيين.

وكان ديفيد فريدمان، الذى عينه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يتحدث فى منتدى بالقدس لتشجيع روابط الأعمال بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال فريدمان لرويترز فى المنتدى الذى ينعقد على مدى يومين بمشاركة الحكومة الإسرائيلية ورجال أعمال دوليين وعدد قليل من الفلسطينيين "هناك فلسطينيون كثيرون يودون زيادة المشاركة فى مشروعات تجارية مع الإسرائيليين، ولديهم الحق فى الحصول على تلك الفرصة".