شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 أشخاص فى انفجار استهدف عمال نفط بشرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سكان إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون اليوم الخميس فى انفجار قنبلة لدى مرور حافلة صغيرة تقل عمالا يعملون فى منشأة نفط رئيسية تديرها جماعة كردية مدعومة من الولايات المتحدة فى شرق سوريا.

وقع الهجوم قرب بلدة الشحيل إلى الجنوب الشرقى من محافظة دير الزور المحاذية للحدود مع العراق فى منطقة خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن.