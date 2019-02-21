نجاة طائرة قطرية من حادث خطير

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© REUTERS / Faisal Al Nasser
وقال الناطق الرسمي لشركة مطار الخرطوم الدولي، محمد المهدي نصر، إن الطائرة تعرضت لعطل مفاجئ في إحدى ماكيناتها، ما اضطر قائدها لطلب الإذن من سلطات المطار بالهبوط.
والطائرة القطرية من طراز "بوينغ" 777.800 وكانت تحمل على متنها 173 راكبا.
وأوضح المهدي، أنه تم منح قائد الطائرة الإذن، وتم تجهيز كل الإجراءات اللازمة لهبوط الطائرة بسلام.
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