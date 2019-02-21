صفقات #الصين خلال زيارة#ولي_العهد تعزز مكانة #أرامكو كأكبر مورد للنفط

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت تقارير إعلامية عالمية عن بعض التفاصيل الخاصة بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين، والتي تأتي في إطار جولته الآسيوية التي ضمت توقفات في باكستان والهند خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب ما ورد في صحيفة التايمز البريطانية، فإن رحلة ولي العهد للصين، والتي بدأت مع الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، سوف تتضمن مجموعة من الصفقات والاتفاقيات بين الرياض وبكين في عدد من المجالات، أبرزها النفط الذي يشهد بالفعل تعاوناً كبيراً بين البلدين على مدى السنوات القليلة الماضية.

مشروعات أرامكو

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ولي العهد سافر إلى الصين وسط تقارير تفيد بأن شركة أرامكو تستعد لتوقيع صفقات لتعزيز موقعها كواحدة من أكبر مزودي النفط في بكين.

وتعد الصين أكبر مستورد للنفط منذ عام 2014، لتحتل بذلك مكان الولايات المتحدة التي ظلت لعقود طويلة على رأس قائمة مستوردي النفط بالعالم.

وقالت التقارير إن أرامكو ممثلة للمملكة ستوقع مذكرة تفاهم لبناء مشروع لتكرير البترول والبتروكيماويات في مقاطعة لياونينغ شمال شرق البلاد، وإنها قد تضفي صفة رسمية على خطة سابقة لشراء حصة أقلية في شركة تشجيانغ للبتروكيماويات الصينية التي يسيطر عليها القطاع الخاص.

ويضم وفد الأمير محمد بن سلمان المرافق لرحلته في الصين مجموعة من كبار المسؤولين، من بينهم قائدي عملاقة النفط السعودية، والتي من المتوقع أن يكون لها النصيب الأكبر من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال رحلة الأمير محمد بن سلمان في الصين، والتي تستمر إلى يوم غد الجمعة.

لقاءات الصين

وفي سياق يتصل مباشرة بالزيارة الجارية للصين، قالت شبكة CNN الأميركية إن ولي العهد سيجتمع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هان تشنغ، وذلك قبل أن يلتقي مع الرئيس شي جين بينغ بعد ظهر اليوم نفسه.

وحسب ما جاء في وكالة شينخوا الصينية، فإن الزيارة قد تكون بمثابة “تعزيز لأسس التعاون التي وضعتها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منذ عامين خلال رحلته الآسيوية”.