تسجيلات صوتية تكشف تحايل مقيمين على أنظمة العمل.. و«التجارة» تتفاعل

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية، تضمنت تجاوزات من عمال مخالفين يديرون منشأة تجارية في أبها، حيث تم استدعاء كفيلهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالتهم للنيابة العامة.
وتضمنت المقاطع الصوتية توجيه وافد لعاملين لديه لمتابعة عمل موظفات سعوديات يعملن لديه في محلات بيع الملابس النسائية في مدينة أبها.
وطالب الوافد في التسجيلات الصوتية، بتعليم الموظفات السعوديات طريقة التحايل على أنظمة وزارة العمل التي تقصر العمل في قطاع بيع الملابس النسائية على السعوديين فقط، وتشترط توفير تأمين طبي للعاملات فيه وشروطاً أخرى لا تتحقق في المحلات التي يديرها الوافد.
بدورها، تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، مع تلك المقاطع الصوتية، وأكدت أنها أوقفت 5 وافدين في جريمة تستر تجاري كشفت عنها المقاطع الصوتية التي تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.
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