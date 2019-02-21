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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وإصابة 8 أفراد من أسرة واحدة جراء انقلاب «هايلوكس» بالباحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 7 آخرون من أسرة واحدة، جراء حـادثة انقلاب هايلوكس فجر اليوم الخميس في وراخ بمحافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالباحة عماد الزهراني، أن 6 فرق إسعافية وفرقة من الصحة باشرت فجر اليوم الخميس بلاغاً ورد من مخفر الشرطة بمحافظة العقيق، يفيد بوجود عدد من الإصابات في حـادثة انقلاب مركبة في مركز وراخ التابع للمحافظة.
وأضاف المتحدث، أنه اتضح وجود 8 إصابات في الموقع، وأن الفرق فور وصولها فرزت الإصابات بالموقع، وكانت هناك حالة وفاة لطفلة صغيرة، وإصابة واحدة خطيرة، بالإضافة لـ5 إصابات متوسطة وإصابة خفيفة، وجرى التعامل مع جميع الإصابات إسعافياً بالموقع، ومن ثم جرى نقلها إلى مستشفى العقيق.
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