شكرا لقرائتكم خبر عن إل جي تكشف الستار عن أحدث هواتفها.. أحدها بثلاث كاميرات خلفية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شركة “إل جي” أمس الأربعاء ، عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة تنوي عرضها في المؤتمر العالمي للمحمول MWC 2019، وهي “إل جي كي40” LG K40، و “إل جي كي50” و “إل جي كيو60”.

ومع أنها تنتمي إلى الفئة المتوسطة، إلا أن هذه الهواتف الثلاثة تتفاوت في المواصفات، خاصةً فيما يتعلق بالكاميرا الخلفية، فيقدم هاتف “إل جي كي40″ كاميرا خلفية واحدة، و”إل جي كي50” كاميرتين، أما هاتف “إل جي كيو60” فيقدم ثلاث كاميرات خلفية.

ويعد هاتف “إل جي كيو60” الأقوى بين الهواتف الثلاثة، إذ يضم معالجاً ثماني النوى بتردد 6.0 غيغاهرتز، وشاشة بقياس 6.26 بوصة وبدقة 1520×720 بكسل مع نسبة أبعاد 19:9. وهي ذات نتوء على شكل قطرة ماء يضم الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميغابكسل.

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ويقدم الهاتف ذاكرة عشوائية بحجم 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت قابلة للتوسع حتى 2 تيرابايت عن طريق بطاقات microSD. وتأتي كاميراته الخلفية الثلاث بدقة 16 ميغابكسل للرئيسية مع دعم تقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF، والثانية بدقة 2 ميغابكسل مع حساس للعمق، والثالثة بدقة 5 ميغابكسل مع قدرات تصوير عريضة.

ويضم هاتف “إل جي كيو60″، الذي يأتي بسماكة 8.7 ملم، بطارية بسعة 3500 ميلي أمبير/ساعة، وهو يأتي مع دعم تقنية الصوت DTS: X 3D Surround Sound، وهو مقاوم للماء والغبار وفق معيار MIL-STD 810G، ويأتي مع حساس بصمة على ظهره، وزر خاص لمساعد غوغل الذكي.

أما هاتف “إل جي كي50” فيشترك مع هاتف “إل جي كيو60” في مواصفات المعالج والشاشة مع فارق في أن نسبة أبعاد الشاشة هي 19.5:9، والذاكرة العشوائية ، ولكن ذاكرة التخزين الداخلية تأتي بسعة 32 غيغابايت. ويشترك الهاتفان في سعة البطارية والسماكة، إضافة إلى المزايا الأخرى.

ويقدم الهاتف كاميرتين خلفيتين بدقة 13 ميغابكسل للرئيسية و2 ميغابكسل للثانوية، أما الكاميرا الأمامية أيضاً ضمن نتوء الشاشة وبدقة 13 ميغابكسل.

أما هاتف “إل جي كي40” فيقدم شاشة تقليدية بلا نتوء بقياس 5.7 بوصات وبدقة 1440×720 بكسل، وذاكرة عشوائية 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت، وسمك 8.3 ملم وبطارية 3000 ميللي أمبير، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 16 ميغابكسل، والأمامية بدقة 8 ميغابكسل.