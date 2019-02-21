انت الان تتابع إسرائيل تقصف قطاع غزة في فعاليات «الإرباك الليلي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قصفت طائرات استطلاع إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، منطقة مخيمات العودة وسط قطاع غزة، بالتزامن مع احتشاد محتجين فلسطينيين في المنطقة. مصادر محلية ذكرت أن طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه مخيمات العودة شرق البريج. وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على "تويتر" أن استهداف مواقع لحركة "حماس" جاء ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية?، فيما قالت مصادر فلسطينية إن القصف طال أرضا زراعية مجاورة لموقع عسكري تابع لـ"كتائب القسام"، الجناح المسلح لـ"حماس"، دون وقوع إصابات.

ويشهد قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، إعادة إطلاق البالونات الحارقة تجاه المدن والبلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، ضمن خطوات تصعيدية فلسطينية للرد على عدم التزام إسرائيل باتفاق التهدئة.وبالتوازي مع القصف الإسرائيلي اليوم، توافد العشرات من الشبان الفلسطينيين إلى الحدود الشرقية في جنوب قطاع