يصل للندن وأمريكا| بـ «الصواريخ الباليستية».. الصين تتحدى العالم

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نشر جنود فرقة "روكيت فورس" الصينية، فيديو لإحدى التدريبات العسكرية المخيفة.

واستعرض الجيش الصيني خلال التدريبات التي جرت في العاصمة بكين، إحدى أقوى صواريخه الباليستية.

وأظهر فيديو نشره جنود الفرقة الصينية، على حسابها الرسمي على موقع "ويبو" الذي يشبه "تويتر"، وهم يعرضون رؤوسا حربية قاتلة يمكن تثبيتها على الصاروخ أثناء تدريبات حية.

رؤوس حربية

الفيديو الذي لم يتخط حاجز الـ 80 ثانية، أظهر العديد من الرؤوس الحربية وهي ترتفع في السماء وتفجر أهدافها المحددة، فيما كشفت الصين امتلاكها لنحو 2500 صاروخ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، الصاروخ من نوع "DF-41" يمتلك أطول مدى من أي صواريخ باليستية في العالم، ويمكن أن يصل إلى لندن أو الولايات المتحدة برؤوس حربية نووية.

وأوضحت أن الصاروخ يبلغ مداه 7500 ميل على الأقل (12 ألف كيلومتر)، ويمكن أن يحمل ما يصل إلى 10 رؤوس نووية، كما يتميز الصاروخ "الخارق" بسرعة جنونية تصل إلى 7672mph.

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وعرض الفيديو أيضا صواريخ أخرى مثل "DF-2"، وهو صاروخ موجه قصير المدى، إضافة إلى صاروخ باليستي عابر للقارات من نوع "DF-5B" وصواريخ موجهة من نوع "DF-26" طويلة المدى القادرة على حمل رؤوس حربية نووية وضرب "أهدافا مهمة" على اليابسة والسفن المتوسطة إلى الكبيرة في البحر بدقة، وفقا لتقارير سابقة.

تجارة الأسلحة

ونجحت الصين في "تغيير قواعد اللعبة" بالنسبة للقوات الجوية الغربية وتجارة الأسلحة العالمية، وذلك بفضل التقدم التكنولوجي السريع في صناعة الطيران لديها، لا سيما أنظمة الصواريخ "جو-جو" التي تطلق من طائرة.

وتعد صواريخ "جو- جو" إحدى أبرز الأسلحة الصينية المتقدمة، والتي تكلف مليون أو مليوني دولار، وقادرة على تدمير طائرات بقيمة 150 مليون دولار، وهي طريقة فعالة من حيث التكلفة لمنافسة الولايات المتحدة.

كما أن الصواريخ الصينية مدعومة برادار متطور يقوم بمسح إلكتروني يجعل التهرب أمرا صعبا بالنسبة لأكثر الطائرات النفاثة تقدما.

يذكر أنه بالرغم من أن ميزانية الصين المخصصة للأغراض الدفاعية، أكبر بثلاث مرات من ميزانية روسيا أو الهند، فإنها لا تزال أقل بكثير من ميزانية الولايات المتحدة، البالغة 610 مليار دولار.