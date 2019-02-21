الإمارات تختتم "أيدكس" و"نافدكس" بصفقات تفوق 20 مليار درهم

اسماء السيد - أبوظبي: اختتمت اليوم في أبوظبي فعاليات معرضي "أيدكس" و"نافدكس" 2019، التي استمرت على مدار خمسة أيام، وعقدت خلالها الإمارات صفقات تسليح بلغت 20 مليار درهم أي ما يعادل خمسة مليارات ونصف مليون دولار أميركي.

وخلال مؤتمر صحافي عقد في مركز أبوظبي للمعارض تم الإعلان عن قيمة الصفقات النهائية المبرمة مع الشركات الخارجية والداخلية على مدار الأيام الخمسة للمعرضين، والتي وصلت إلى 20,053,699,941درهما، في حين بلغت قيمة صفقات اليوم الخامس والأخير لمعرضي “أيدكس” و”نافدكس” 402,760,834 درهما، توزعت على 7 شركات محلية و7 شركات عالمية.

حضر المؤتمر الصحافي كل من اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي أيدكس ونافدكس، واللواء الركن طيار اسحاق البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي أيدكس ونافدكس 2019، والعميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض “آيدكس”، والعقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري ”نافدكس”، وحميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، وسعيد بن خادم المنصوري، مدير “أيدكس”.

نجاح منقطع النظير

وقال اللواء فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي أيدكس ونافدكس: "حقق المعرضان نجاحاً منقطع النظير كونهما شكلا تظاهرة فريدة جمعت صناع القرار ونخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا القطاع الهام والحيوي من كافة أرجاء العالم، كما نشعر بالفخر باحتضان العاصمة أبوظبي هذا الحدث الذي يعد أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية والبحرية، مما يعزز من المكانة المتقدمة والرفيعة التي تحظى بها دولة الامارات على خارطة الأمم".

وأضاف أن "التقدم العالي والملموس الذي تشهده الصناعة الدفاعية والعسكرية الوطنية يتلاقى في صورة مشرفة نعتز بها مع توجيهات القيادة الحكيمة لتبني وصناعة المتغيرات في ظل الثورة الصناعية الرابعة وسباق العصر نحو ريادة المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي خصوصاً في القطاعات الدفاعية والبحرية والأمنية".

أحدث التقنيات الدفاعية والأمنية

ومن جانبه، قال اللواء اسحاق البلوشي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي أيدكس ونافدكس 2019: "هناك اليوم على الساحة العالمية أسئلة ملحة حول الاستراتيجيات الدفاعية والأمنية وما الذي ستؤول اليه في المستقبل وما هي أفضل الحلول والممارسات لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، تأتي استضافة وتنظيم هذه المنصة العالمية الرائدة لتجيب على هذه التساؤلات وغيرها، واستعراض أحدث التقنيات الدفاعية والأمنية، ناهيك عن حصاد مثالي تمثل في توقيع شراكات وصفقات مع نخبة من كبريات الشركات والمؤسسات العسكرية في العالم ترسخ لخطة بعيدة المدى سعياً للمشاركة الفاعلة في صون الأمن والسلم الدوليين”.

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صفقات ضخمة

وأعلن العميد ركن محمد خميس الحساني أن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الخامس والأخير للمعرض بلغت 267,631,918درهما ، تضمنت التعاقد مع شركة مركز الملك عبدالله في الأردن لشراء قاذفات قتالية ومناظير لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 14,033,798 درهما، والتعاقد مع شركة Rheinmetall Electronics الألمانية لتقديم خدمات الإسناد الفني لمشبهات الاشتباك التعبوي لصالح مديرية التدريب بقيمة 40,543,686 درهما، والتعاقد مع شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية لتقديم خدمات الاسناد الفني لتوفير فنيين لإصلاح وصيانة راجمات صواريخ “الهاي مارس” لقيادة سلاح الصيانة بقيمة 33,975,249 درهما.

كما شملت العقود المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الخامس التعاقد مع شركة Joint Stock الروسية لشراء ذخائر متنوعة لصالح قيادة القوات البرية بقيمة 129,625,000 درهم، والتعاقد مع شركة Inovex& Simulation السويسرية لتوفير الدعم والمساندة الفنية والتدريبة لأنظمة المشبهات للدبابة لوكليرك بقيمة 7,148,640 درهما، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة CBRNergetics LTD البريطانية لشراء ذخائر لصالح القوات البرية بقيمة 16,595,545 درهما، والتعاقد مع شركة Cefasas الفرنسية لتوريد قطع الغيار والإصلاح والصيانة وتقديم الاستشارات الفنية والتدريب على آليات “سيفا” بقيمة25,800,00 درهم.

وبدوره، قال العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري ”نافدكس”، إن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 135,128,916درهما، شملت التعاقد مع شركة IGG لشراء ذخائر عيار 155 ملم لصالح القوات البرية للمدفع الصيني AH4 بقيمة 30,000,000 درهم، والتعاقد مع شركة الفهد لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 16,500,000 درهم.

كما تم التعاقد مع شركة الفتان لاستئجار حوض عائم لصالح القوات البحرية بقيمة 4,800,000 درهم، والتعاقد مع شركة Emirates Shooting لرفع كفاءة الأهداف الخاطفة بقيمة 4,929,800 درهم. كما جرى التعاقد أيضاً مع شركة ترست لشراء عربات التحكم لصالح القوات البرية بقيمة 3,499,116 درهما، والتعاقد مع شركة Three Dimension لمراكز اللياقة البدنية بقيمة 15,400,000 درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة Knowledge Point لتوفير كوادر بشرية متخصصة بقيمة 60,000,000 درهم.

حسن التنظيم

وعلق حميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها قائلاً :”مما لا شك فيه أن “أدنيك” ساهمت كعهدها في تطوير قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات ذات الأهمية وتجلى ذلك واضحاً في استضافة وتنظيم هذين المعرضين الكبيرين المميزين، حيث يشار إليهما بالبنان من مختلف الشركات العارضة الدولية والإقليمية والمحلية كون أدنيك تستلهم جهودها من رؤى القيادة الرشيدة بما ينسجم مع خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030″.

وأوضح الظاهري أن الدورة الحالية للمعرضين تزامنت مع الاحتفال باليوبيل الفضي لمعرض أيدكس، والتي شهدت إقبالاً محلياً ودولياً من قبل الشركات العارضة والزوار مقارنة بالدورة السابقة، بدءا من نسبة الحجوزات للدورة المقبلة في عام 2021 التي تجاوزت نسبة الـ 70 بالمئة، إذ تعد من أعلى النسب العالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى، مروراً بعدد الزوار للمعرضين على مدار خمسة أيام، فقد وصل عددهم إلى أكثر من 124,370 زائرا، وانتهاءً بتجاوز عدد ممثلي وسائل الإعلام الذين شاركوا في التغطية الإعلامية إلى 1,213 إعلاميا وبنسبة زيادة بلغت 16 بالمائة مقارنة بالدورة الماضية من 42 دولة حول العالم.