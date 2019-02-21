الإعلان عن جائزة محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين

اسماء السيد - بكين: أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان عن جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين وذلك خلال زيارته مكتبة الملك عبد العزيز في جامعة بكين.

وتعنى الجائزة بتكريم المتميزين في البلدين من الأكاديميين واللغويين والمبدعين في فئات: أفضل بحث علمي باللغة العربية، وأفضل عمل فني إبداعي، وأفضل ترجمة لكتاب من العربية إلى الصينية وبالعكس، وشخصية العام وأكثر شخصية مؤثرة في الأوساط الثقافية للعام.

وقال وزير الثقافة في كلمته: "إن هذه الشراكة باسم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وهي تجسد للالتزام المشترك تجاه بناء الجسور الثقافية بين البلدين، وتطوير التبادل الثقافي، وتعزيز الفرص الفنية والأكاديمية لمواطنينا".

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وأبدى الأمير بدر بن فرحان، تطلعه لرؤية المواهب التي ستكشف عنها هذه الجائزة في مختلف الفئات.

وتهدف الجائزة السنوية إلى الترويج للغة والآداب والفنون العربية والإبداعية في الصين، وتشجيع التفاهم المشترك والتبادل الثقافي ما بين الثقافتين السعودية والصينية. ويحقق الإعلان أهدافاً مشتركة لكل من رؤية المملكة 2030 ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

ودشّنت مكتبة الملك عبد العزيز العامة في جامعة بكين في 2017 خلال زيارة رسمية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الصين، حيث منحته الجامعة شهادة دكتوراه فخرية.