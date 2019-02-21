دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تسمح للمستخدمين بإعادة تخصيص زر Bixby للوصول إلى التطبيقات على Galaxy S10 ظهر على التقنية بلا حدود.

وفقًا لموقع The Verge، ستسمح سامسونج لمستخدمي هواتف جالكسي S10 باستخدام زر Bixby لفتح أي تطبيق يرغبون فيه، حيث أضافت الشركة إعدادات تسمح لك بتخصيص الزر للقيام بمهام تفوق مهامه السابقة.

فستتمكن من تعيين زر Bixby لفتح أي تطبيق تابع للطرف الثالث من خلال الضغط على الزر مرة أو مرتين، وبالتالي، فإن الخيار الثاني سيقودك إلى مساعد Bixby. فعلى سبيل المثال، إذ قمت باختيار فتح تطبيق انستجرام أو جوجل أو سبوتيفاي عن الطريق الضغط مرة واحدة على الزر، فسيؤدي الضغط مرتين إلى تشغيل مساعد Bixby. في كلتا الحالتين، إذا قمت بالضغط مطولًا على الزر، فسيتم فتح مساعد Bixby بغض النظر.

وبهذا، فإن سامسونج قد عالجت واحدة من أكثر المشكلات التي كانت تواجه المستخدمين مع الزر المخصص لمساعدها الافتراضي. ولكن للأسف، لا تتوفر هذه الوظيفة على هواتف جالكسي S9 أو Note 9 من العام الماضي بعد، بالرغم من حصولها على تحديث Android 9 Pie وواجهة One UI.

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على أي حال، إذا قامت سامسونج بتزويد مجموعة S9 بهذه الوظيفة، فمن المفترض أن تصل من خلال التحديثات المستقبلية لمساعد Bixby.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تسمح للمستخدمين بإعادة تخصيص زر Bixby للوصول إلى التطبيقات على Galaxy S10 ظهر على التقنية بلا حدود.