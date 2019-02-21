زلزال يضرب ليبيا

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بنغازي — سبوتنيك. وقال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن محطات الرصد العالمية سجلت هزة أرضية صباح اليوم بمنطقة الجبل الأخضر شمال شرق ليبيا وحدثت الهزة على تمام الساعة الرابعة وتسعة عشرة دقيقة صباحا.
© REUTERS / Anthony Phelps
وأكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أنه "قد تحدث بعض الهزات الارتدادية نتيجة لهذه الهزة ولكنها تقل قوتها عن الهزة الرئيسية"، موضحا أن "منطقة ساحل الجبل الأخضر تعتبر منطقة ذات نشاط زلزالي كبير، لوقوعها بمكان التقاء الصفيحة الأفريقية مع الصفيحة الأوراسية".
يذكر أن هذه الهزة الأرضية الثانية من نوعها من حيث القوة وقد شهدت مناطق الجبل الأخضر زلزالا بقوة 4.2 في أيار/مايو الماضي.
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