أيهما ينجح... "إف 35" أم "إس 400"

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "نتسيف نت"، صباح اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلغي صفقة بيع طائرات "إف 35" لسلاح الجو التركي في حال إتمام أنقرة صفقة شراء صواريخ "إس 400" الروسية مع موسكو.

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وأوضح الموقع الإلكتروني العبري أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت رسالة واضحة لتركيا مفادها أنه في حال حصول سلاح الجو التركي على بطاريات منظومة الدفاع الروسية "إس 400"، كما أكدت مصادر روسية، فإنها ستلغي صفقة طائرات أمريكية من نوع "إف 35".

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري أن الطائرة الأمريكية "إف 35" تقوم شركات تركية تسليحية بتصنيع جزء منها في قلب أنقرة، ومع ذلك، فإن الإدارة الأمريكية ما تزال تهدد تركيا بهذا الأمر.

وأورد الموقع الإسرائيلي أنه في حال إلغاء الولايات المتحدة لصفقة طائرات "إف 35"، فإن تركيا ستشتري طائرات من نوع الجيل الخامس الروسي الجديد "سوخوي 57".