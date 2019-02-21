أيهما ينجح... "إف 35" أم "إس 400"

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "نتسيف نت"، صباح اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلغي صفقة بيع طائرات "إف 35" لسلاح الجو التركي في حال إتمام أنقرة صفقة شراء صواريخ "إس 400" الروسية مع موسكو.
© Sputnik . Grigoriy Sisoev
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري أن الطائرة الأمريكية "إف 35" تقوم شركات تركية تسليحية بتصنيع جزء منها في قلب أنقرة، ومع ذلك، فإن الإدارة الأمريكية ما تزال تهدد تركيا بهذا الأمر.
وأورد الموقع الإسرائيلي أنه في حال إلغاء الولايات المتحدة لصفقة طائرات "إف 35"، فإن تركيا ستشتري طائرات من نوع الجيل الخامس الروسي الجديد "سوخوي 57".
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