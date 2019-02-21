ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، تلقى اليوم الخميس الأمير تميم بن حمد رسالة خطية من نظيره أمير دولة الكويت، بشأن العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت الوكالة، أن الرسالة تسلمها الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال استقباله حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت.
يذكر أن أمير قطر قام بزيارة مؤخرا لدولة الكويت، في الرابع من فبراير/شباط الجاري، والتقى خلالها بالشيخ صباح الأحمد.
وشهدت الزيارة، إهداء أمير قطر نظيره الكويتي قميص المنتخب القطري الذي توج بطلا لكأس أمم آسيا 2019.
يذكر أن الكويت تبذل جهود لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حصارا على قطر؛ بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر في رسالة خطية تسلمها وزير الداخلية القطري... أمير الكويت يخطر تميم بـ"اهتماماته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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