بشرى بلحاج: ماكرون معجب بالتجربة التونسية في المساواة

وتابعت أنه عبر عن إعجابه بالتجربة التونسية، وما تحقق بشأن حقوق المرأة والمساواة والحريات الفردية خلال الفترة الماضية.
وأكدت بلحاج أنه تم اختيارها لعضوية المجلس الاستشاري للمساواة بين الجنسين ضمن مجموعة الدول السبع "G7".
وشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماع المجلس بحضور أعضائه، وبينهم الممثلة البريطانية إيما واتسون والناشطة الإيزيدية نادية مراد وسيدة الأعمال وداد بشماوي وعضو مجلس نواب الشعب بشرى بالحاج حميدة.
ويضم المجلس 30 شخصية من مختلف دول العالم، حيث سيتولى إعداد ميثاق دولي يخص حقوق المرأة، إذ سيتم تقديمه لاحقا إلى قيادات الدول السبع لتبنيها من أجل الارتقاء بالقوانين التي تضمن حقوق المرأة.
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