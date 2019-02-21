- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن اللواء بحري أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المصرية، عودة تشغيل الخط الملاحي بين ميناء بورتوفيق بمحافظة السويس وميناء جدة بعد توقف دام 13 عامًا ، إثر غرق العبارة السلام 98
وأوضح صالح أنه تم تفعيل قرار وزير النقل رقم (373) لسنة 2014 باعتبار الرحلة البحرية “بورتوفيق – جدة” رحلة دولية خاصة، مما سيساهم في خفض تكلفة الرحلة البحرية ، وذلك من شأنه جذب خطوط ملاحية للعمل على الخط البحري بحسب صحيفة الشروق المصرية.
كما أكد اللواء صالح أن الميناء جاهز لبدء تشغيل الخط الملاحي لأي عدد من السفن، إذ تتوافر كافة الاحتياجات لحركة الركاب وتأمين الميناء بمعرفة إدارة شرطة ميناء بورتوفيق.
وفي نفس السياق، قال محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر إن إعادة تشغيل الخط الملاحي سوف يساهم في عودة الحياة للحركة التجارية للمحافظة وتوفير الآلاف من فرص العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر #مصر تعلن إعادة تشغيل الخط الملاحي #بورتوفيق – #جدة بعد توقف 13عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.