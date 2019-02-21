دفعة فبراير.. %0.7 زيادة في عدد مستفيدي #حساب_المواطن

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد حساب المواطن أن معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الخامسة عشرة بلغ 0.7%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.70 مليون.

ولفت حساب المواطن إلى أن إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر فبراير 2019 بلغ أكثر من 2.4 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 34.8 مليار ريال.

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وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في هذه الدفعة، موضحاً بأن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد وشكلوا ما نسبته 39%، وأشارت أرقام البرنامج بأن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأوضحت تفاصيل الدفعة بأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، كما أفصحت أرقام الدفعة الخامسة عشر بأن 85% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.2 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 أبريل المقبل.