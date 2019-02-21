عسير تتاهل في ” فرسان التعليم” والأمير تركي يحفز

الخليج - حنان القحطاني

أسفرت نتائج مسابقة فرسان التعليم التي أقيمت مساء أمس بين فريقي تعليم منطقة عسير وتعليم الأحساء ، بتنظيم من قناة عين التلفزيونية ، عن فوز الأول وتأهله للمرحلة الثانية من المسابقة ، فيما تلقى المشاركون أثناء المنافسة اتصالا هاتفيا من سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، ثمن من خلاله فكرة الفعالية ، وحفز الطلاب .

من جهته هنأ مدير عام التعليم بعسير جلوي آل كركمان فرسان المسابقة بمناسبة فوزهم ومقدما شكره للإدارات والمدارس والمكاتب التي كانت خلف هذا الإنجاز، مؤكدا أنه يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققها طلاب وطالبات المنطقة على المستويين المحلي والدولي .

يذكر أن مسابقة فرسان التعليم يتنافس بها 16 إدارة تعليمية عبر عدة مراحل في محالات علمية وثقافية متنوعة ، ومثل تعليم عسير كلا من : سعيد سفر آل شيبان ، وعبدالله محمد القحطاني من ثانوية الملك خالد ، ومحمد عبدالله الشهري من ثانوية المملكة .