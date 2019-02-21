الارشيف / اخبار الخليج

السجون تعلق على واقعة تصوير عسكري وتجريده من رتبته وطرده من الخدمة

0 نشر
محمد النحاس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السجون تعلق على واقعة تصوير عسكري وتجريده من رتبته وطرده من الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أوضحت المديرية العامة للسجون أن مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر تنفيذ قرار طرد أحد الأفراد من الخدمة العسكرية، تم بتصرف فردي، وأنه ليس لها أي علاقة بتصويره وتداوله.

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، لتحديد الشخص الذي قام بالتصوير، وتقديمه للمحاسبة.

وأبان أن ماظهر في المقطع هو تنفيذ لأمر صادر من المحكمة العسكرية بحق أحد الأفراد لتورطه في تهريب أحد السجناء الخطرين والتواطؤ معه في ذلك.

وأشار ابن نحيت، إلى أن قرار المحكمة تضمن طرد الفرد من الخدمة العسكرية، وذلك وفقاً لنظام قوات الأمن الداخلي، مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تسمح لأحد بالعبث بأمن البلاد، حتى ولو كان من تورط في ذلك أحد منسوبيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السجون تعلق على واقعة تصوير عسكري وتجريده من رتبته وطرده من الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا