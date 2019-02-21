انت الان تتابع التعاون الإسلامي: اقتحام الأقصى استفزاز لمشاعر الأمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والإقدام على إغلاق باب الرحمة، والاعتداء بوحشية على المصلين المتواجدين في باحاته، في استفزاز لمشاعر الأمة الإسلامية، وانتهاكٍ صارخٍ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وشددت المنظمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، على أن المسجد الأقصى المبارك هو مكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم، محملة إسرائيل -قوة الاحتلال- المسئولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات المتكررة التي تغذي الصراع الديني والتطرف وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

واستنكرت المنظمة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4416 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة على أن كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي

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