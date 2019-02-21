شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمة «المساعدة على الطريق» بجسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أطلقت مؤسسة جسر الملك فهد خدمة “المساعدة على الطريق” على امتداد الجسر، وهي خدمة مجانية لتقديم المساعدة اللازمة للمركبات في حال توقفها اضطرارياً بسبب أعطال، أو نفاد الوقود، أو غير ذلك من أسباب.
وقال المدير العام المكلف للجسر المهندس عماد المحيسن إنه تم توفير الخدمة على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع في الجانبين السعودي والبحريني وجزيرة الإجراءات الوسطية، لإجراء أي إصلاحات يمكن معالجتها بالموقع، أو مباشرة حـادث من قبل فنيين مدربين لهذه الحالات.
وأبان أن الخدمة تلقت في أسبوعها الأول 59 طلب مساعدة، منها 35 في الجانب السعودي و 24 في الجانب البحريني، وتم التعامل معها بما يلزم، مؤكداً حرص المؤسسة والجهات الأمنية المختصة على متابعة سلامة المسافرين لضمان عبورهم الجسر بشكل آمن وسلس.
وأوضح المحيسن أنه تم توفير أرقام اتصال مباشر لطلب الخدمة، مبيناً أنه من الجانب السعودي يمكن الاتصال على الرقم 00966593171539، ومن الجانب البحريني رقم 0097333041105.
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