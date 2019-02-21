شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يعثر على حقيبة مجوهرات بمطار الأحساء.. ماذا فعل؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أعاد المواطن راشد عبدالله السبيعي، الذي يعمل سائقًا للأجرة في مطار الأحساء، مؤخرًا، شنطة لأحد المسافرين بعد أن عثر عليها ملقاة على الأرض بالقرب من مسار سيارات الأجرة في مطار الأحساء، وقعت من صاحبها أثناء تحميلها والذي يبدو أنه كان في عجلة من أمره.

حيث قام “السبيعي” بتبليغ إدارة المطار التي تواصلت مع صاحبها والذي شكر بدوره السائق الأمين على موقفه بحسب صحيفة (الأحساء اليوم).

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ومن جهتها، قدّمت إدارة مطار الأحساء الدولي، شكرها لـ”السبيعي”، فيما منح مدير مطار الأحساء الدولي عايد الهاجري، “السبيعي” شهادة تقدير نظير أمانته، وإعادته هذه الحقيبة رغم ما تحتويه من مجوهرات ثمينة.