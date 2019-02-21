سامسونج تطلق 4 هواتف جديدة في الذكرى الـ10 لميلاد Galaxy S

كشفت شركة سامسونج عن 4 هواتف ذكية جديدة احتفاءً بمرور عقد من الزمن على إطلاق أول هاتف في سلسلة Galaxy S،وفقا للعين الإخبارية.

وقالت الشركة إن الهواتف الجديدة تتميز بمواصفات فريدة من نوعها تم تصميمها لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة في سوق الهواتف الذكية.

وقال دي جي كوه، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم اتصالات الأجهزة المتنقلة وتكنولوجيا المعلومات في شركة سامسونج للإلكترونيات: "منذ إطلاقها قبل 10 سنوات، حافظت سلسلة Galaxy S على نهجها القائم على الابتكار والتميز دائما من خلال توفيرها تجربة استخدام عالية المستوى للعملاء إلى جانب ميزات ووظائف متجددة باستمرار".

وتابع: "تم تصميم هواتف Galaxy S10 بناء على الإرث الرائع الذي تميزت به هواتف هذه السلسلة، حيث توفر الهواتف الجديدة تقنية عرض جديدة كليا إضافة إلى مزيد من الابتكارات على وظائف الكاميرات والأداء".

وأوضح: "يكمن هدفنا الرئيسي من إطلاق 4 أجهزة جديدة في تمكين المستخدمين من اختيار الهاتف الذي يناسب شخصيتهم المتفردة وتطلعاتهم المختلفة عن الآخرين، وانطلاقا من كوننا شركة رائدة على مستوى القطاع، نحن في سامسونج ندشن عصرا جديدا من الابتكار والتميز في تكنولوجيا الهواتف الذكية".

ووفقا لبيان سامسونج: "تم تصميم هاتف Galaxy S10 للأشخاص الذين يحلمون بهاتف ذكي فائق الأداء يمهّد الطريق نحو الجيل التالي من تجارب الهاتف المحمول، وبالنسبة للمستهلكين الذين يبحثون عن جهاز فائق الشحن، ينقل هاتف+ Galaxy S10 تجربة استخدام كل المواصفات من العرض إلى الكاميرا وصولا إلى الأداء إلى مستوى جديد كليا من التميز".

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وعن هاتف Galaxy S10e، قالت الشركة إنه تم تصميم لأولئك الذين يرغبون في الحصول على جميع الخصائص الأساسية المتميزة على شاشة مسطحة.

وأوضحت أن هاتف Galaxy S10 5Gصمم لأولئك الذين يرغبون بمزيد من الخيارات والتميز في كل شيء يقومون به فضلا عن كونهم مستعدين للاستفادة من السرعات الفائقة وأكثر الميزات قوة.

وأكدت أنه بفضل الشاشة الجديدة كليا من نوع Dynamic AMOLED فضلا عن خصائص الكاميرا من الجيل التالي والأداء الذكي، توفر سلسة هواتف Galaxy S10 للمستخدمين تجارب فريدة من نوعها مع خيارات إضافية تضع معايير جديدة لمفهوم الهاتف الذكي.

حيث إن شاشة العرض من نوع Dynamic AMOLED: توفر تجربة مشاهدة بدقة عالية على امتداد الشاشة باستخدام ماسح بصمات أصابع اليد بالموجات فوق الصوتية، وهي أول شاشة عرض ديناميكية على مستوى القطاع.

وباعتباره Galaxy S10 أول هاتف ذكي مزود بتقنيةHDR10 +، تقدّم الشاشة محتوى رقميا نابضا بالحياة، وسيتمكن المستخدمون من خلال ميزة التحديد الديناميكي من رؤية نطاق أوسع للألوان والحصول على صورة واقعية ورائعة.